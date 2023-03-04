Мамаева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Минидора Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Пантелемонович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Соломона Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Пантелемонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно