Мамаева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Минидора Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Соломона Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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