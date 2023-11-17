Защихин Игорь Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗащихин Игорь Олегович

Защихин Игорь Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Защихин Олег Владимирович

Мать: Защихина Надежда

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close