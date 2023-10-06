Аверин Алексей Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Аверин Назар Семенович
Мать: Аверина Ефимья
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно