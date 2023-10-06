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Аверин Алексей Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Аверин Назар Семенович

Мать: Аверина Ефимья

Рождение ребёнка
1781

Сын: Аверин Илья Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Аверин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Аверин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Аверин Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Аверин Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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