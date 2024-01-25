Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна
Место рожденияг.Братск
Дата рождения22.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1975
г.Братск
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1996
Сын: Поляков Антон
Отец ребёнка: Поляков Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
26.05.2012
Сын: Поляков Тимофей
Отец ребёнка: Поляков Игорь Анатольевич