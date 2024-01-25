Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна 22.04.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна

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Место рождения

г.Братск

Дата рождения

22.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1975

Отец: Куртыгин Сергей Николаевич

Мать: Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна

г.Братск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Игорь Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1996

Сын: Поляков Антон

Отец ребёнка: Поляков Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
26.05.2012

Сын: Поляков Тимофей

Отец ребёнка: Поляков Игорь Анатольевич

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