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Серенко Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Серенко Василий Максимович

Мать: Серенко Вэкла(Фёкла) Даниловна

Смерть
1944