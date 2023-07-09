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Серенко Егор Васильевич
Серенко Егор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Серенко Василий Максимович
Мать
Серенко (Пушкарёва) Вэкла(Фёкла) Даниловна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Серенко Василий Максимович
Мать:
Серенко Вэкла(Фёкла) Даниловна
Смерть
1944
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