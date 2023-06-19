Еремин Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Григорий Федорович

Еремин Григорий Федорович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Около ?.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
1942
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н
Пропал без вести (военное)
?.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Прасковья Петровна

Смерть
Около ?.02.1944