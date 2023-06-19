Еремин Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиОколо ?.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1942
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н
Пропал без вести (военное)
?.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.02.1944