Полухин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1928

Дата смерти

24.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полухина Ия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Ия Алексеевна

Смерть
24.09.2007