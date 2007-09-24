Полухин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1928
Дата смерти24.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полухина Ия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полухина Ия Алексеевна
Смерть
24.09.2007