Назин Григорий Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Назин Игнат Ларионов
Мать: Назина Анна Осипова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кобзева Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Назина Федосья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно