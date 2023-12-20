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Назин Григорий Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Назин Игнат Ларионов

Мать: Назина Анна Осипова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кобзева Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Назина Федосья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назина Федосья Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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