Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Михайловна

Место рождения

д. Баракова

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.

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МБ
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Место
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Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Баракова
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Кирило

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирило

Смерть
Неизвестно
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