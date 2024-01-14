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Марфа Михайловна
Марфа Михайловна
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Древо
Место рождения
д. Баракова
Дата рождения
Около 1736
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Кирило
Около 1731 г.р.
Дети
Ненила
Около 1779 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Баракова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь:
Ненила
Отец ребёнка:
Кирило
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Кирило
Смерть
Неизвестно
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