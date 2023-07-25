Сорокин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1970
Рождение ребёнка
28.06.1995
Дочь: Сорокина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Недельская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.2004
Сын: Сорокин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Скрицкая Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Недельская Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно