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Сорокин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1970

Отец: Сорокин Николай Николаевич

Мать: Гимазова Флуда Сарваровна

Рождение ребёнка
28.06.1995

Дочь: Сорокина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Недельская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.2004

Сын: Сорокин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Скрицкая Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Недельская Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрицкая Ольга Николаевна