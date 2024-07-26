Шумилин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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