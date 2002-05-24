Ховалкин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1946
Дата смерти24.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1971
Сын: Ховалкин Валерий Викторвич
Мать ребёнка: Ховалкина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
26.07.1974
Сын: Ховалкин Слава Викторович
Мать ребёнка: Ховалкина Валентина Константиновна
Смерть
24.05.2002