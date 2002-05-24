Ховалкин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховалкин Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1946

Дата смерти

24.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1971

Сын: Ховалкин Валерий Викторвич

Мать ребёнка: Ховалкина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
26.07.1974

Сын: Ховалкин Слава Викторович

Мать ребёнка: Ховалкина Валентина Константиновна

Смерть
24.05.2002