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Турышев Евграф Данилов

Место рождения

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Турышев Данил Прокопьев

Мать: ?

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Турышев Максим Еврафов

Мать ребёнка: ?

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Евграфова

Мать ребёнка: Марфа Анофриева

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Турышев Иван Евграфов

Мать ребёнка: Марфа Анофриева

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афинья Евграфова

Мать ребёнка: Марфа Анофриева

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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