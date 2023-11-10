Турышев Евграф Данилов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Турышев Данил Прокопьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Евграфова
Мать ребёнка: Марфа Анофриева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Марфа Анофриева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афинья Евграфова
Мать ребёнка: Марфа Анофриева
Смерть
Неизвестно