Найденов Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденов Григорий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2015

Отец: не указан

Мать: Новикова Анна Борисовна

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