Бекетова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБекетова Мария Ивановна

Бекетова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Бекетов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Бекетов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.06.1961

Дочь: Маркина Елена Александровна

Отец ребёнка: Бекетов Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close