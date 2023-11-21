Бекетова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1955
Сын: Бекетов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Бекетов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1961
Дочь: Маркина Елена Александровна
Отец ребёнка: Бекетов Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно