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Лапенкова (Ватолина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лапенков Александр Ленидович

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
29.03.1937

Сын: Ватолин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ватолин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ватолин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Ватолин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
19.04.1953

Дочь: Ватолина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ватолин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватолин Иван Алексеевич

Смерть
1985