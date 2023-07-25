Лапенкова (Ватолина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лапенков Александр Ленидович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
29.03.1937
Сын: Ватолин Александр Иванович
Отец ребёнка: Ватолин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Ватолин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.04.1953
Дочь: Ватолина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ватолин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985