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Подлесная Наталья Владимировна

Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Между 1880 и 1900

Дата смерти

Между 1920 и 1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1870 и 1900 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Подлесная Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Подлесный Григорий Владимирович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1918

Дочь: Подлесная Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Подлесный Григорий Владимирович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлесный Григорий Владимирович

Смерть
Между 1920 и 1935
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область