Подлесная Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1880 и 1900
Дата смертиМежду 1920 и 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Подлесная Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Подлесный Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
06.06.1918
Дочь: Подлесная Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Подлесный Григорий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1920 и 1935