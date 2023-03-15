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(Бунтина) ?
(Бунтина) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бунтин ?
1892 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Бунтин ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Высокое
, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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