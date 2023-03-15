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(Бунтина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бунтин ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Высокое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно