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Чистякова Мавра Кднилова

Место рождения

Кокуево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Между 1795 и 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокуево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Чистяков Сергей

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Чистяков Сергей

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Сергей

Смерть
Между 1795 и 1800
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