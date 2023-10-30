Чистякова Мавра Кднилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиМежду 1795 и 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Чистяков Сергей
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Чистяков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистяков Сергей
Смерть
Между 1795 и 1800