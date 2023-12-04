Татьяна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
1769
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Терентиев

НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
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