Татьяна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
1769
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Терентиев
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)