Недосеева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосеева Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Недосеев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Недосеев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
21.09.?

Сын: Недосеев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Недосеев Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недосеев Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
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