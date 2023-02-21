Недосеева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Недосеев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Недосеев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
21.09.?
Сын: Недосеев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Недосеев Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно