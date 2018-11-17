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Погорелов Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1966

Дата смерти

17.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966

Отец: Погорелов Леонид Михайлович

Мать: Погорелов Анна Данииловна

Рождение ребёнка
27.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.11.2018
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область