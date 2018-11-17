Погорелов Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1966
Дата смерти17.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966
Рождение ребёнка
27.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2018
Похороны
Неизвестно