Новикова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1959

Дочь: Журова Ольга Ананьевна

Отец ребёнка: Новиков Ананий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Галина Ананьевна

Отец ребёнка: Новиков Ананий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Евгения Ананьевна

Отец ребёнка: Новиков Ананий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Ананий Кузьмич

Смерть
Неизвестно