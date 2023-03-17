Новикова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1959
Дочь: Журова Ольга Ананьевна
Отец ребёнка: Новиков Ананий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Галина Ананьевна
Отец ребёнка: Новиков Ананий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Евгения Ананьевна
Отец ребёнка: Новиков Ананий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно