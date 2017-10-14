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Шилов Станислав Петрович

Место рождения

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.10.1944

Дата смерти

14.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1944

Отец: Шилов Петр Андреевич

Мать: Кочеткова Нина Анатольевна

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.10.1973

Дочь: Рядовикова Татьяна Станиславовна

Мать ребёнка: Шилова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.1978

Дочь: Шилова Светлана Станиславовна

Мать ребёнка: Шилова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Екатерина Николаевна

Смерть
14.10.2017
подсобного хозяйства "Воскресенское", Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Умер от инсульта (предварительно)
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