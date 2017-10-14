Шилов Станислав Петрович
Место рождения
Дата рождения21.10.1944
Дата смерти14.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1944
Отец: Шилов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1973
Дочь: Рядовикова Татьяна Станиславовна
Мать ребёнка: Шилова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.1978
Дочь: Шилова Светлана Станиславовна
Мать ребёнка: Шилова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2017
подсобного хозяйства "Воскресенское", Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Умер от инсульта (предварительно)