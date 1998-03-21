Уланова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова Галина Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.01.1910

Дата смерти

21.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.03.1998
Москва, город федерального значения Москва
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