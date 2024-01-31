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Берсенев Василий Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934

Отец: Берсенев Аввакум Самсонович

Мать: Берсенева Марта Партфеньтевна

Рождение ребёнка
14.04.1963

Сын: Берсенев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Микушина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1965

Сын: Берсенев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Микушина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.?

Сын: Берсенев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Микушина Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микушина Лидия Николаевна

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