Берсенев Василий Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934
Рождение ребёнка
14.04.1963
Сын: Берсенев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Микушина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1965
Сын: Берсенев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Микушина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.?
Сын: Берсенев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Микушина Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно