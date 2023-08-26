Шевцов Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевцов Трофим Ефимович
Рождение ребёнка
06.07.1939
Дочь: Кравченко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Лилия Васильевна
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Генадий Васильевич
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно