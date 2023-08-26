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Шевцов Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевцов Трофим Ефимович

Мать: Ткаченко Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1939

Дочь: Кравченко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Лилия Васильевна

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Генадий Васильевич

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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