(Климушкина) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти08.12.1909
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Климушкин Яков Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.12.1909
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: дифтерия