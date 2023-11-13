(Климушкина) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климушкина) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

08.12.1909

Пол

Женский

Отец

До 1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Климушкин Яков Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.12.1909
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: дифтерия
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