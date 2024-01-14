Несторова Марья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несторова Марья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несторов Иоанн Иоаннов

Работа или профессия
Неизвестно
Священническая жена
Место жительства
Неизвестно
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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