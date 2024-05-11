Мошарова Дарья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович
Рождение ребёнка
25.11.1910
Сын: Мошаров Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович
Горскино Касьминской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1914
Сын: Мошаров Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович