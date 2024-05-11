Мошарова Дарья Терентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошарова Дарья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович

Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Мошаров Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович

Горскино Касьминской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Мошаров Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Машаров Афанасий Митрофанович

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