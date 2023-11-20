Пивоваров Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1964

Отец: не указан

Мать: Регнер Елена Алексеевна

Бракосочетание
09.09.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
25.08.2008

Дочь: Пивоварова Валерия Викторовна

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Рождение ребёнка
25.12.2008

Дочь: Пивоварова Ксения Викторовна

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Рождение ребёнка
25.12.2008

Дочь: Пивоварова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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