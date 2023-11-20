Пивоваров Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1964
Отец: не указан
Мать: Регнер Елена Алексеевна
Бракосочетание
09.09.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
25.08.2008
Дочь: Пивоварова Валерия Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.2008
Дочь: Пивоварова Ксения Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.2008
Дочь: Пивоварова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности