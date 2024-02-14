Абубякиров Халилулла
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Сайдашев Абубякер
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халилуллина) Няфижан
Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилуллин Ярулла
Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилуллин Айнулла
Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилуллин Идрис
Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена
Рождение ребёнка
1926
Сын: Халилуллин Сейфулла
Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена
Смерть
Неизвестно