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Абубякиров Халилулла

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сайдашев Абубякер

Мать: (Молякова) Загифя Первая Жена

Развод
Неизвестно

Жена: Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халилуллина) Няфижан

Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Ярулла

Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Айнулла

Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Идрис

Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

Рождение ребёнка
1926

Сын: Халилуллин Сейфулла

Мать ребёнка: (Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

Смерть
Неизвестно

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