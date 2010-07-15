Егоренков Виталий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения25.10.1938
Дата смерти15.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егоренкова Галина Георгиевна
п.Калининец Наро-Фоминский район Московская область
Смерть
15.07.2010
Коломна, Коломенский, Московская область
Захоронение на Новом кладбище