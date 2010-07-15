Егоренков Виталий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоренков Виталий Фёдорович

Место рождения

Алабино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

25.10.1938

Дата смерти

15.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Алабино, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егоренкова Галина Георгиевна

п.Калининец Наро-Фоминский район Московская область
Смерть
15.07.2010
Коломна, Коломенский, Московская область
Захоронение на Новом кладбище