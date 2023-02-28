Матрена Данилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1807
Муж: Прокофий Сергеев
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1819
Отец ребёнка: Прокофий Сергеев
Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофий Сергеев
Смерть
Неизвестно