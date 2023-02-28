Матрена Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Данилова

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Место рождения

Большое Васильево, Васильевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

1819 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Васильево, Васильевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
27.10.1807

Муж: Прокофий Сергеев

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1819

Сын: Важнов Федор Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Сергеев

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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