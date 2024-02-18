Варвара Кузьмова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анисья Степановна
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
03.10.1908
Сын: Петр Степанович
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно