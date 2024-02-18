Варвара Кузьмова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Кузьмова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анисья Степановна

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
03.10.1908

Сын: Петр Степанович

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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