Пелагея/Ирина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея/Ирина Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1810 ст.

Сын: Семион Семенов

Отец ребёнка: Семион Антонов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1812 ст.

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Семион Антонов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Арина Семенова

Отец ребёнка: Семион Антонов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семион Антонов

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Феодосия Семенова

Отец ребёнка: Семион Антонов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Евдоким Семенов

Отец ребёнка: Семион Антонов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Филат Семенов

Отец ребёнка: Семион Антонов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семион Антонов

Смерть
Неизвестно
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