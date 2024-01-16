Пелагея/Ирина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1810 ст.
Сын: Семион Семенов
Отец ребёнка: Семион Антонов
Рождение ребёнка
10.11.1812 ст.
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Семион Антонов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Арина Семенова
Отец ребёнка: Семион Антонов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семион Антонов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Феодосия Семенова
Отец ребёнка: Семион Антонов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Евдоким Семенов
Отец ребёнка: Семион Антонов
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Филат Семенов
Отец ребёнка: Семион Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семион Антонов
Смерть
Неизвестно