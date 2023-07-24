Болуев (Герасимова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болуев (Герасимова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Герасимова Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1870

Муж: Болуев Алексей

Рождение ребёнка
1882

Сын: Болуев Тимофей

Отец ребёнка: Болуев Алексей

Рождение ребёнка
06.05.1887

Дочь: Маркова-Митрошкина Елена

Отец ребёнка: Болуев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болуев Егор

Отец ребёнка: Болуев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Болуев Алексей

Смерть
Неизвестно