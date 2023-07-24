Болуев (Герасимова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Герасимова Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1870
Муж: Болуев Алексей
Рождение ребёнка
1882
Сын: Болуев Тимофей
Отец ребёнка: Болуев Алексей
Рождение ребёнка
06.05.1887
Дочь: Маркова-Митрошкина Елена
Отец ребёнка: Болуев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болуев Егор
Отец ребёнка: Болуев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Болуев Алексей
Смерть
Неизвестно