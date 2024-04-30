Глуховеров Мефодий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Глуховеров Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глуховеров Василий Мефодьевич
Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глуховерова Раиса Мефодьевна
Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глуховерова Анастасия Мефодьевна
Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Глуховеров Иван Мефодьевич
Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна
Смерть
Неизвестно