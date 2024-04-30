Глуховеров Мефодий Андреевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глуховеров Мефодий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Глуховеров Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глуховеров Василий Мефодьевич

Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глуховерова Раиса Мефодьевна

Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глуховерова Анастасия Мефодьевна

Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Глуховеров Иван Мефодьевич

Мать ребёнка: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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