Рябов (Толстой) Сергей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1937
Дочь: Федотова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Рябова Пелагея Николаевна
Военная награда
10.08.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
05.09.1944
Медаль "За отвагу"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1948