Рябов (Толстой) Сергей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов (Толстой) Сергей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1937

Дочь: Федотова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Рябова Пелагея Николаевна

Иваньково, Михайловский район, Рязанская область
Военная награда
10.08.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
05.09.1944
Медаль "За отвагу"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Пелагея Николаевна

Иваньково, Михайловский район, Рязанская область
Смерть
Около 1948
Иваньково, Михайловский район, Рязанская область
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