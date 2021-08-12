Мустафина Валентина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1939
Дата смерти12.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1939
Рождение ребёнка
02.09.1959
Дочь: Умарова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Умаров Фарид
Рождение ребёнка
17.01.1974
Сын: Мустафин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Мустафин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Умаров Фарид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафин Николай
Смерть
12.08.2021