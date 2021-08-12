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Мустафина Валентина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1939

Дата смерти

12.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1939

Отец: Кашарный Гавриил Алимпиевич

Мать: Тупикина Кристина Трофимовна

Рождение ребёнка
02.09.1959

Дочь: Умарова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Умаров Фарид

Рождение ребёнка
17.01.1974

Сын: Мустафин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Мустафин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умаров Фарид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Николай

Смерть
12.08.2021
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