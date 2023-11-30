Лихота Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихота Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1969

Отец: Лихота Степан Никитич

Мать: Лихота Ливия Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихота Татьяна Владимировна

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.08.1998

Дочь: Лихота Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.11.2011

Дочь: Лихота Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

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