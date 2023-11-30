Лихота Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1969
Отец: Лихота Степан Никитич
Мать: Лихота Ливия Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихота Татьяна Владимировна
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.08.1998
Дочь: Лихота Наталья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.11.2011
Дочь: Лихота Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана