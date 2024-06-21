Галкина Евфросиния (Евдокия?) Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Галкина Евфросиния (Евдокия?) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1880 ст.

Сын: Галкин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Гладкое, Кашира, Московская область
Архив г.о. Кашира, фонд №66, опись №1, дело №85, стр. 115
Смерть
Неизвестно

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