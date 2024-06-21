Галкина Евфросиния (Евдокия?) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1880 ст.
Сын: Галкин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Гладкое, Кашира, Московская область
Архив г.о. Кашира, фонд №66, опись №1, дело №85, стр. 115
Смерть
Неизвестно