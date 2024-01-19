Струнин Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1880 ст.
Поручители по жениху: деревни Еремеева временнообязанные крестьяне Давыд Михайлов, Иван Федоров Коновалов и Евграф Александров Перхуров; по невесте: деревни Еремеева временнообязанный крестьянин Андре... Показать все
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нилова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Струнина Людмила Герасимовна
Смерть
После 1915