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Струнин Степан Андреевич

Место рождения

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1880 ст.

Жена: Струнина Людмила Герасимовна

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: деревни Еремеева временнообязанные крестьяне Давыд Михайлов, Иван Федоров Коновалов и Евграф Александров Перхуров; по невесте: деревни Еремеева временнообязанный крестьянин Андре... Показать все
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нилова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Струнина Людмила Герасимовна

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915
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