Капранова Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1983
Сын: Капранов Николай Иванович
Отец ребёнка: Капранов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
11.12.1984
Дочь: Ткаченко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Капранов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.08.1991
Дочь: Пронина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Капранов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно