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Капранова Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1983

Сын: Капранов Николай Иванович

Отец ребёнка: Капранов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
11.12.1984

Дочь: Ткаченко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Капранов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.08.1991

Дочь: Пронина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Капранов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капранов Иван Григорьевич

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