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Коваленко Федор Никитович
Коваленко Федор Никитович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Никита
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Коваленко Никита
Мать:
?
Смерть
1996
Рак желудка/пищевода
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