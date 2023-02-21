Коваленко Федор Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Федор Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Коваленко Никита

Мать: ?

Смерть
1996
Рак желудка/пищевода
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