Борхсениус Фредрик Шарло Софус Борхсениус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Фредрик Шарло Софус Борхсениус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1847

Дата смерти

15.11.1924

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1847

Отец: Борхсениус Вернер Теодор

Мать: Борхсениус Эллен

Рождение ребёнка
03.01.1876

Дочь: Эллен Софи Анне Мари Йоханне

Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте

Рождение ребёнка
03.01.1876

Сын: Борхсениус Вернер Шарло

Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте

Рождение ребёнка
03.02.1877

Дочь: Эльсе Мари

Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте

Рождение ребёнка
03.02.1878

Сын: Борхсениус Отто Шарло Вернер

Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте

Рождение ребёнка
02.05.1879

Сын: Борхсениус Хартвиг Адольф Мортен Александер Палудан

Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте

Рождение ребёнка
21.11.1880

Сын: Борхсениус Вернер Теодор

Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Ирма Хенриетте

Смерть
15.11.1924
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