Борхсениус Фредрик Шарло Софус Борхсениус
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1847
Дата смерти15.11.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1847
Отец: Борхсениус Вернер Теодор
Мать: Борхсениус Эллен
Рождение ребёнка
03.01.1876
Дочь: Эллен Софи Анне Мари Йоханне
Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте
Рождение ребёнка
03.01.1876
Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте
Рождение ребёнка
03.02.1877
Дочь: Эльсе Мари
Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте
Рождение ребёнка
03.02.1878
Сын: Борхсениус Отто Шарло Вернер
Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте
Рождение ребёнка
02.05.1879
Сын: Борхсениус Хартвиг Адольф Мортен Александер Палудан
Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте
Рождение ребёнка
21.11.1880
Мать ребёнка: Борхсениус Ирма Хенриетте
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1924