Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1908

Сын: Баскаков Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА

Рождение ребёнка
09.12.1910

Дочь: Баскакова АННА- близнецы ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА

Рождение ребёнка
09.12.1910

Дочь: Баскакова АНАСТАСИЯ-близнецы ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА

Рождение ребёнка
21.08.1912

Дочь: Баскакова ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА

Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Баскакова ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА

Смерть
1949
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