Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1908
Сын: Баскаков Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА
Рождение ребёнка
09.12.1910
Дочь: Баскакова АННА- близнецы ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА
Рождение ребёнка
09.12.1910
Дочь: Баскакова АНАСТАСИЯ-близнецы ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА
Рождение ребёнка
21.08.1912
Дочь: Баскакова ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: Баскакова ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Баскакова УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА
Смерть
1949