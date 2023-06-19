Корней Иванов
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти03.10.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Иван Никитич
Мать: Варвара Борисова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Катерина Корнеева
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Корнеева
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Жукова Мария Корнеева
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Акулина Корнеева
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Федорова
Смерть
03.10.1824
Причина смерти: от горячки