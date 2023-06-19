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Корней Иванов

Место рождения

Бунырево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

03.10.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Иван Никитич

Мать: Варвара Борисова

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Катерина Корнеева

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Корнеева

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Жукова Мария Корнеева

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Акулина Корнеева

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Федорова

Смерть
03.10.1824
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от горячки