Федотов Данил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Данил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2007

Отец: Федотов Иван

Мать: Федотова Татьяна Александровна

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