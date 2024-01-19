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Панарьин Сергей Михайлов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Панарьин Михаил Андреев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Панарьин Емельян Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Панарьин Иван Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Панарьин Федор Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Панарьин Петр Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Панарьин Никифор Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарьина Екатерина Денисова

Смерть
Неизвестно
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