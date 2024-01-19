Панарьин Сергей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Панарьин Михаил Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно